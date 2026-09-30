Kadıköy\'de 28 Eylül\'de valizi alıp uzaklaşan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Kadıköy'de 28 Eylül'de valizi alıp uzaklaşan kadın güvenlik kamerasına yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Eylül'de Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki mağazanın önünde valizlere bakan kadın, beğendiği valizi alıp çevreyi kontrol ettikten sonra uzaklaştı. Durumu fark eden mağaza sahipleri güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık ortaya çıktı.
KADIKÖY'de mağazanın önünde duran valizi inceleyen kadın, bir süre sonra valizi alarak uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Eylül günü Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın önüne gelen 1 kadın valizlere bakmaya başladı. Beğendiği valizi eline alan kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra iş yerinin önünden uzaklaştı. Valizin eksik olduğunu farkeden mağaza sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlığı tespit etti. Görüntülerde, valizi alan kadının uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: DHA
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