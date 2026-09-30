Kadıköy\'de 28 Eylül\'de valizi alıp uzaklaşan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

KADIKÖY'de mağazanın önünde duran valizi inceleyen kadın, bir süre sonra valizi alarak uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül günü Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın önüne gelen 1 kadın valizlere bakmaya başladı. Beğendiği valizi eline alan kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra iş yerinin önünden uzaklaştı. Valizin eksik olduğunu farkeden mağaza sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızlığı tespit etti. Görüntülerde, valizi alan kadının uzaklaştığı görüldü.