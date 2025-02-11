Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: 14 Yaşındaki Mattia İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet'in okul arkadaşları da anmaya katıldı.

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için 24 Ocak'ta gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, sözlü sataşma sonucunda bıçaklı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için dün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Minguzzi, gözyaşları içinde Bahçelievler'deki Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Minguzzi için bugün de Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi. Anmaya, Minguzzi ailesi, yakınları, sevenlerinin yanı sıra Mattia Ahmet'in okul arkadaşları da katıldı.