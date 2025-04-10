Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı ve Mezara Saldırı - Son Dakika
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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı ve Mezara Saldırı

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Ahmet Mattia Minguzzi'nin davası başlamadan mezarına saldırı gerçekleşti, soruşturma başlatıldı.

10.04.2025 13:04
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine bu sabah İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise Ahmet'in mezarına bu sabah bir saldırı olduğunu duyurdu. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adliye önünde toplanan ve içeriye alınmayan yurttaşlar ise "Ahmet için Adalet" sloganı attı.

İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak'ta, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ahmet'in mezarına bir saldırı olduğunu duyurdu. Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" dedi.

Başsavcılık açıklama yaptı

Gelişme üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı ve mezarlık saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklaması şöyle:

"10.04.2025 tarihinde Mattia Ahmet MINGUZZİ' nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı ve Mezara Saldırı - Son Dakika

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