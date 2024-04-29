Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanoda yaralanan kadınlar, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanoda yaralanan kadınlar, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy\'de deniz taksi ile çarpışan kanoda yaralanan kadınlar, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy'de Kalamış açıklarında meydana gelen kazada, deniz taksi ile çarpışan kanoda bulunan iki kadın yaralandı. Soruşturma sonucunda deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza sonrası kurtarma manevrası yaptığını belirten kaptan, olayın radar ve harita sistemi tarafından tespit edilemediğini savundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaptan adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

29.04.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanodaki iki kadının yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kalamış açıklarında önceki gün meydana gelen kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan deniz taksinin kaptanı A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli A.Ö, savcılıkta alınan ifadesinde, olay günü 4 yolcusunun olduğunu belirterek, olay anında mevcut radar ve harita sisteminin çalıştığını söyledi.

Kanonun suya çok yakın ve küçük olduğu için radarda gözükmediğini savunan A.Ö, çarpışmadan sonra kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevrası yaptığını ifade etti.

Kazada yaralanan kişiyi kurtarmak için denize atladığını söyleyen şüpheli A.Ö, "Bilinci kapalı kano yolcusuna ulaşıp başını suyun üzerine çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim. İki kano yolcusu ve peşimden atlayan bir yolcu ile birlikte yata çıktık. Ardından gelen iki adet sürat botuna yaralıları yerleştirerek Kalamış Marina'ya gittik. Rotamı bozmadan ani bir manevra yapmadan seyri icra ediyordum. Kıyıdan o kadar uzaklıkta kano olmasını beklemediğimden kanoya çarptığımı ancak çarpışmanın sonunda anlayabildim. Bahsedilen mevkide genellikle yelkenliler mevcut oluğu için hali hazırda dikkatli ve emniyetli bir seyir yapıyorduk. Üstüme düşen her şeyi yaptım. Kanonun etrafında herhangi bir güvenlik botu bulunmamaktadır." dedi.

Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.Ö, yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine imza atması şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Kadıköy'de Kalamış açıklarında 27 Nisan'da, seyir halinde olan deniz taksi ile kano çarpışmış, kanodaki iki kadın yaralanmış ve denize düşmüştü. Denizde Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan kadınlar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilmiş, deniz taksinin kaptanı ise polis merkezine götürülmüştü.

Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanoda yaralanan kadınlar, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, ameliyatın ardından hayatını kaybetti
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de deniz taksi ile çarpışan kanoda yaralanan kadınlar, deniz taksinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement