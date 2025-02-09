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Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.