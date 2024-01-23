 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 TL Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin ardından sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücüye 21 bin 214 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesi iptal edildi.

23.01.2024 - 12:27,
Abone Ol

KADIKÖY'de, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi iptal edilen B.A.'ya, 21 bin 214 lira para cezası kesildi.

Kadıköy, Hızırbey Caddesi'nde, 24 Kasım 2023 tarihinde, bir sürücü otomobiliyle drift atarak trafikteki tehlikeli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polisler, 41 BR 086 plakalı otomobilin sürücüsünün B.A olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan B.A'ya 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 436 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL olmak üzere toplam 21 bin 214 lira para cezası kesildi. B.A.?nın sürücü belgesi ise 5 yıl içerisinde 2 kez ihlal yemesinden dolayı iptal edildi. Ayrıca sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kadıköy\'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 TL Cezai İşlem Uygulandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Öğretmenler Günü, Kadıköy, Güvenlik, Ceza, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


21:48
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Emekli Aylıklarındaki Artış Yüzde 49,25'e Yükseldi
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Drift Yapan Sürücüye 21 Bin 214 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement