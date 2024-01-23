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Kadıköy'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

Kadıköy'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikinci kez ihlal etmesinden ötürü iptal edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, drift yapan sürücüye toplam 21 bin 214 lira para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.

Kadıköy\'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
23.01.2024 - 19:09,
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Kadıköy'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyeti, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikinci kez ihlal etmesinden ötürü iptal edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hızırbey Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Drift yapan sürücünün B.A. olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen sürücüye toplam 21 bin 214 lira para cezası verildi.

B.A'nın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesini 5 yıl içerisinde ikince kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.

Sürücü hakkında, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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