Kadıköy'de Ev Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Ev Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kadıköy\'de Ev Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.03.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir eve giren 3 şüpheli, 68 yaşındaki kadın ve bakıcısını bağlayarak 1 milyon lira çaldı.

KADIKÖY'de merdiven dayayarak girdikleri evde bulunan Figen P. (68) ile bakıcısının ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde bulunan kasadaki 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 10 bin lirayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fikirtepe Dumlupınar mahallesinde 5 Mart'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Neriman F.P. ile bakıcısı M.K.'nın bulunduğu eve, binaya dayadıkları merdivenle giren 3 kişi, mağdurların el ve ayaklarını bağladı. Polisin araştırmasına göre şüpheliler ölüm tehdidi ile evin yatak odası bölümünde bulunan kasayı açtırarak içinde bulunan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 10 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

'ÖLDÜRECEKLER SANDIM KASANIN YERİNİ GÖSTERDİM'

Neriman F.P poliste verdiği ifadesinde "Uyuyorduk. Bir anda evde bulunan insanlar gördüm. Bizi korkutup ellerimi ve ayaklarımızı bağladılar. Kasanın nerede olduğunu sordular. Önce söylemek istemedim. Ancak daha sonra öldürülme korkusuyla kasayı gösterip anahtarın yerini söyledim. Sonra kasayı boşaltıp kaçtılar" dedi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra bağlarından kurtularak polise haber veren yaşlı kadın ve bakıcısının ihbarı üzerine polis alarma geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin ellerindeki merdivenle binaya yaklaştıkları daha sonra binaya dayayarak 1.katta bulunan daireye balkondan girdikleri görüldü.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri evlerine kadar takip etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden T.A.(35) Başakşehir, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da ki 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 46 bin 90 lira, altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonları sürdüren polis olaya karışan A.S.(26) Gaziosmanpaşa'da, yurt dışına çıkmaya çalışan F.A(27).'yı ise Sabiha Gökçen Havalimanında uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kadıköy, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Ev Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı
İran’ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı İran'ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:41:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Ev Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.