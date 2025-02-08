Kadıköy’de Haraç İçin Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy’de Haraç İçin Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy’de Haraç İçin Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de bir işyerini haraç almak amacıyla iki kez kurşunlayan 3 şüpheli, polis takibiyle yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

08.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:29
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Ali AKSOYER/İSTANBUL KADIKÖY'de bir iş yerini 24 saat içinde iki kez kurşunlayan 3 şüpheli polisin takibiyle haraç için telefon edemeden yakalandı. Onlarca saat güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri şüphelileri Kadıköy'den Zeytinburnu'na kadar takip ederek yakaladı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, 1 şüphelinin saklandığı markette yakalanması da polis kamerasına yansıdı.

Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde 25 Ocak'ta meydana gelen olayda, bir otomobille olay yerine gelen şüpheliler iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Aynı gün içinde bir kez daha, motosikletle geri gelen şüpheliler aynı iş yerini kurşunladı. Kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENEREK TAKİP BAŞLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin olaydan sonra kullandıkları otomobil ve motosiklet Kadıköy'den Zeytinburnu bölgesine kadar takip edildi. Olayda kullanılan motosiklet terk edilmiş olarak bulundu. Bölgede bekleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin market içinde yakalandığı anları polis kamerası görüntüledi. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin gasp, hırsızlık, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Haraç istemek için iş yerini kurşunladıkları belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Y.(26), M.A.(19) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olan şüpheli Y.C.B.(17) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy’de Haraç İçin Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy’de Haraç İçin Kurşunlama: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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