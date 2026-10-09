Kadıköy'de havaya 6 el ateş açıp intihar girişiminde bulunan şüpheli teslim oldu

Kadıköy'de havaya 6 el ateş açıp intihar girişiminde bulunan şüpheli teslim olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi'nde havaya 6 el ateş açan şüpheli, silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışması sonucu silahını bırakıp teslim olan şüpheli emniyete götürüldü, olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alındı.
Kadıköy'de havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, F.Ü'nün (29) cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.
Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.
Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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