Kadıköy'de Hayvan Hakları Eylemi - Son Dakika
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Kadıköy'de Hayvan Hakları Eylemi

Kadıköy\'de Hayvan Hakları Eylemi

Yaşatacağız Platformu, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptı.

24.11.2024 21:48
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Haber: Beril KALELİ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Yaşatacağız Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy'de bir araya gelen hayvan hakları savunucuları Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Eylemde yapılan açıklamada, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu artık sokakta yaşayan hayvanları katletme yasasına dönüştü. Altındağ, Niğde, İstanbul Kalamış, Kocaeli Gebze, İstanbul Ümraniye kıyımlarını hepimiz gördük. Yasanın iptalini görüşmek için daha kaç Gebze, kaç Niğde gerekiyor?" denildi.

Yaşatacağız Platformu, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi talebiyle Kadıköy İskele'de eylem düzenledi. Eylemde, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki hayvan hakkı savunucuları adına ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, kanundaki değişiklik sonrası Türkiye'nin birçok noktasından sokak hayvanlarına yönelik eziyet ve katliam haberlerinin gelmeye başladığı vurgulanarak AYM'ye yasanın iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihin doğru tarafında durmayı, insan onuruna yakışır şekilde davranmayı seçiyoruz. 6 aydır olduğu gibi, bugün de sokaklarda hayvanların özgürce yaşaması için mücadele ediyoruz. Ankara, Antalya ve İstanbul'daki hayvan hakkı savunucuları olarak bu ortak açıklamayla Anayasa Mahkemesi'ne 'katliam yasasını iptal et, hayvanları yaşat' diye sesleniyoruz.

"AYM'nin vereceği karar, milyonlarca hayvanın yaşamını doğrudan etkileyecek"

Anayasa Mahkemesi, AKP ve MHP'nin kapalı kapılar ardında ve halkın ezici çoğunluğunun itirazına rağmen apar topar Meclis'ten geçirdiği, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren katliam yasasını yakın zamanda inceleyecek ve bu yasayı iptal edip etmeme yönünde bir karar verecek. AYM'nin vereceği karar, milyonlarca hayvanın yaşamını doğrudan etkileyecek ve aynı zamanda Türkiye'nin faşizmle mücadelesi bakımından kritik bir öneme sahip olacak.

"Yasanın iptalini görüşmek için daha kaç Gebze, kaç Niğde gerekiyor?"

Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerine sesleniyoruz: Hepimiz biliyoruz ki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu artık sokakta yaşayan hayvanları katletme yasasına dönüştü. Değişiklikler yürürlüğe girdikten hemen sonra Türkiye'nin dört bir yanından art arda hayvan katliamı haberleri gelmeye başladı. Pek çok hayvanın işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını gösteren fotoğraf ve videoları; Altındağ, Niğde, İstanbul Kalamış, Kocaeli Gebze, İstanbul Ümraniye kıyımlarını hepimiz gördük. Siz de gördünüz! Yasayı bir an önce iptal ederek bu sonu gelmez katliamı, işkenceyi, şiddeti sona erdirebilirsiniz. Yasanın iptalini görüşmek için daha kaç Gebze, kaç Niğde gerekiyor?

"Halk bu yasayı istemiyor"

Hayvan hakları hareketinin yükselişte olduğu ve sokakta yaşayan hayvanların mahalle kültürünün bir parçası olarak beslenip korunduğu bu topraklarda toplumun %85'i sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesine karşı olduğunu söylüyor. Teklif yasalaşmadan önce başlayan kitlesel sokak eylemleri, yasa yürürlüğe girdikten sonra da ısrarla ve kararlılıkla devam ediyor. Yasa değişiklikleri öncesi kent meydanlarında hayvanlar için tutulan yaşam nöbetleri, bugün, katliamların gerçekleştiği barınakların önünde sürüyor. Hayvan hakkı savunucularının ve hayvanseverlerin ilk günden beri yakından takip ettiği ve karşı çıktığı yasa değişiklikleri, beşinci ayında, hala birçok ilde protesto ediliyor. Kısacası halk bu yasayı istemiyor. Hayvanların öldürülmesini ve adına barınak denen toplama kamplarında tecrit edilmesini meşru görmüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Hayvan Hakları Eylemi - Son Dakika

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