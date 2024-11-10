Kadıköy\'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı

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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -KADIKÖY'de durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyere ok gibi saplandı. Bariyerin otobüsün ortasına kadar saplandığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 3804 plakalı Şevket K. yönetimindeki İETT otobüsü, Acıbadem Metro Durağına yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüsün yarısına kadar saplandı. 5 yolcunun otobüste olduğu kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse saplanan bariyerleri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otobüse saplanan bariyerler ekipler tarafından çıkarıldı. D-100 Karayolu, Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.