Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı

Kadıköy\'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı

Kadıköy'de bir İETT otobüsü bariyere çarparak yarısına kadar saplandı, kimse yaralanmadı.

10.11.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat SOLAK/ İSTANBUL, -KADIKÖY'de durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyere ok gibi saplandı. Bariyerin otobüsün ortasına kadar saplandığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 3804 plakalı Şevket K. yönetimindeki İETT otobüsü, Acıbadem Metro Durağına yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüsün yarısına kadar saplandı. 5 yolcunun otobüste olduğu kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse saplanan bariyerleri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otobüse saplanan bariyerler ekipler tarafından çıkarıldı. D-100 Karayolu, Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Kadıköy, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de İETT Otobüsü Bariyere Saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.