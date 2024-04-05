Kadıköy'de İftar Çadırı Tartışması - Son Dakika
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Kadıköy'de İftar Çadırı Tartışması

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AKP'nin seçim kampanyası için kurduğu iftar çadırı seçimden sonra kaldırılınca Kadıköy Belediyesi aynı bölgeye yeni bir çadır kurdu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, vatandaşlara her zaman hizmet edeceklerini belirtti.

05.04.2024 13:46  Güncelleme: 14:14
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy Rıhtım'da kurulan iftar çadırı, seçimden hemen sonra kaldırıldı. Kadıköy Belediyesi de yeni başkan Mesut Kösedağı'nın talimatıyla aynı bölgeye iftar çadırı kurdu. Kösedağı, "Birçok mahallemizde iftar çadırlarımız hali hazırda mevcut. Biz CHP'li belediyeler, vatandaşımızı sadece seçime kadar sevmiyoruz. Biz herhangi bir insan ayrımı yapmadan, o partiye oy veriyor, bu partiye oy veriyor, şuralı, buralı demen; Kadıköy'deki yaklaşık 470 bin vatandaşımıza hizmet edeceğiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AKP, Kadıköy'de vapur iskelelerinin bulunduğu meydanda seçim kampanyası için kurduğu iftar çadırını kaldırdı. Ramazan ayının devam etmesine rağmen alınan bu karara vatandaşlar sitem etti. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi de harekete geçerek aynı noktaya iftar çadırı kurdu. İstanbul'da en yüksek oy oranıyla seçilen Kadıköy'ün yeni belediye başkanı Mesut Kösedağı'nın talimatıyla kurulan çadırda her gün binlerce kişiye iftar veriliyor. Kadıköy Belediyesi, ayrıca Ramazan ayının ilk gününden beri Kadıköy'ün 5 ayrı noktasında kurduğu binlerce kişilik iftar çadırlarıyla da vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor.

"VATANDAŞIMIZI SADECE SEÇİME KADAR ÖNEMSEMİYORUZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak Kadıköy Rıhtım'daki iftar çadırında vatandaşlarla buluştu. Kadıköy Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Kösedağı, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerileri dinledi. Kösedağı, AKP'nin seçim kampanyası için kurduğu, seçimden sonra da kaldırdığı iftar çadırıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili şunları söyledi:

"1 Nisan akşamı bana bir telefon geldi. Dediler ki; 'Başkanım Rıhtım'daki AKP iftar çadırı kaldırıldı' Niçin dedim. Bir sebep belirtemediler. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşımızı sadece seçime kadar sevmiyoruz. Vatandaşımızı sadece seçime kadar önemsemiyoruz. Vatandaşımız her zaman değerli. Biz herhangi bir insan ayrımı yapmadan, o partiye oy veriyor, bu partiye oy veriyor, şuralı, buralı demen; Kadıköy'deki yaklaşık 470 bin vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Bunun mesajını da ilk günden veriyoruz. AKP, Rıhtım'da kurduğu iftar çadırını kaldırdı. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak vatandaşlarımız mağdur olmasın diye buraya da açtık. Zaten birçok mahallemizde iftar çadırlarımız hali hazırda mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz de hemen 200 metre geride 1 aydır yine vatandaşlarımıza iftar zamanı yemek ikramı yapıyor. Kadıköy Belediyesi her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edecek. Bunu yaparken de seçim yatırımıdır, seçim zamanıdır, oralıdır, buralıdır asla demeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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