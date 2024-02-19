Kadıköy'de İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı

Kadıköy\'de İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı

Kadıköy'de bulunan bir inşaatın temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altında kalan işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 18:49  Güncelleme: 18:49
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Kadıköy'de, istinat duvarının çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Eğitim Mahallesi Gelicik Sokak'taki bir inşaatın temel kazısında toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altında kalan işçi kurtarıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de İstinat Duvarı Çöktü, İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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