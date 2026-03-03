Kadıköy'de İstismar İddiasına Protesto - Son Dakika
Kadıköy'de İstismar İddiasına Protesto

03.03.2026 22:41
Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'nın ölümleri sonrası avukatlar Kadıköy'de eylem yaptı, adalet talep etti.

(İSTANBUL) - Avukatlar, Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği iddia edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Kadıköy'de eylem yaptı. Boğa Heykeli önünde konuşan Fatmanur Çelik'in avukatı Buse Naz Güneş, "Bizim kapısını çalmadığımız resmi kurum kaldı. Ne yazık ki seslerini duyuramadık. İntihar ettiklerine inanmıyorum. Sorumlulardan tek tek hesap soracağız" dedi. Avukat Pınar Akbina Karaman ise "Bu anneyi ve bu çocuğu adalet sistemi, bakanlık ve tarikat öldürdü" diye konuştu.

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edildiği iddia edilen Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenlerinin İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde bulunmasının ardından, Avukatın Sesi İnisiyatifi Kadıköy sokaklarında eylem yaptı.

Kadıköy Boğa Heykeli önünde konuşan Fatma Nur Çelik'in avukatı Buse Naz Güneş şunları kaydetti:

"Bizler dosyanın avukatları olarak zaten yıllardır kadının ve küçücük çocuğunun sesinin duyulması için mücadele ediyoruz. Ne yazık ki bizim kapısını çalmadığımız resmi kurum kalmadı. Bu kadının ismini duymayan, yaşadığı çevrede tek bir insan bile kalmadı. Ne yazık ki seslerini duyuramadık. 7 yaşında küçücük bir çocuk ve gencecik annesi, kendilerini Zeytinburnu Sahili'nde - güya iddia edilene göre - denize attı; ki ben buna da inanmıyorum. Annenin de kendi beyanları vardır. Bunu vasiyet sayıyorum ve onun intihar ettiğine inanmıyorum. Biz dosyanın avukatları olarak bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız ve sorumlulardan tek tek hesap soracağız."

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Pınar Akbina Karaman ise "Kadınlar ve çocuklar için sonuna kadar mücadele eden hukukçularız. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onlara izin vermeyeceğiz. Çocuk katillerinin, kadın katillerinin yargılanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Avukatlar, "Çaresiz hissetme, mücadeleye katıl" sloganı attı.

Kadıköy'ün bir başka sokağında yapılan açıklamada avukat Pınar Akbina Karaman, anne ve çocuğun sahilde ölü bulunduğunu hatırlatarak, öz babasının istismar ettiği 3 yaşındaki çocuk için annenin şikayetçi olduğunu ve dava açıldığını, ancak babanın tutuklanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anneyi ve bu çocuğu adalet sistemi, bakanlık ve tarikat öldürdü. Bugün bir anne ve çocuğu ölü bulundu, Zeytinburnu Sahili'nde. Kim öldürdü bu çocuğu? Tarikatlar çocukları, kadınları katlediyor, istismar ediyor. Ama cezasızlık sistemi, adalet sistemi de bu acılara acı katıyor. Aile Bakanlığı da bu acılara acı katıyor. Bu cinayetin sorumlusu bu üçlüdür."

Kaynak: ANKA

