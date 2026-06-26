Kadıköy'de Kafe Çalışanına Saldırı

Kadıköy'de bir kafe çalışanını yumruk atarak darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da kafe çalışanının, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede çalışan B.Y'nin (21) müşteri olarak gelen bir kişinin saldırısına uğradığı belirlendi.

Araştırmada, şüphelinin daha önce de aynı iş yerine gelerek çalışanları ve müşterileri rahatsız ettiği, olay günü de iş yerinde bulunan B.Y'yi yumruk atarak darbettiği, saldırı sırasında tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlaşıldı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.F.K. (24) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.F.K, "kasten yaralama" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Saldırıya uğrayan B.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ???????