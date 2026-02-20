Kadıköy'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
20.02.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı Berkay Şengel hayatını kaybetti, sürücü yakalandı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel (26)'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şengel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Azad Baran H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel'e Azad Baran H.(23) idaresindeki 10 ALK 654 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Berkay Şengel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri aracın plaka sorgusunda 5 adet suç kaydı bulunan Azad Baran H.'yi tespit etti. Kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Azad Baran H., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kadıköy, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:47:08. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.