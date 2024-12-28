Kadıköy\'de Kumara Baskın: 6 Gözaltı ve 38 Bin Lira Ceza

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KADIKÖY'de bir derneğe baskın yapan polis içerde hazırladıkları özel masa ile yasadışı kumar oyununu oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynayan kişilere 38 bin 550 lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek 24 Aralık Salı günü Kadıköy, Acıbadem Mahallesi'nde dernek ruhsatı bulunan bir mekana baskın yaptı. Baskında derneğin adeta bir kumarhaneye çevrildiği belirlendi. İçerde bulunan 6 kişinin hazırladıkları özel masa ile kumar oyununu oynadıkları belirlendi. İçerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu. İşyeri sorumlusu M.C.Ş. ile kurpiyerlik yapan E.A.'nın aralarında bulunduğu kişilere Kabahatler konunun 34. Maddesi gereği toplam 38 bin 550 lira para cezası kesildi.