Kadıköy'de Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin 25 ve 26 Ocak'ta kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüpheliler Y.C.B. (17), M.Y. (26) ve M.A'yı (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve M.A. tutuklanırken, Y.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.