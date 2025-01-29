Kadıköy'de Kuyumcu Soygunu: 4 Zanlı Tutuklandı

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Kadıköy'de, kuyumcudan 104 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takı çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak'taki A.U'ya ait kuyumcu dükkanına 31 Aralık gecesi giren 4 kişi, 104 bin dolar değerinde altın ve pırlanta takıyı alarak sahte plakalı otomobille kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden S.G.Y'nin (19) 15, E.Y'nin (19) 12, S.D'nin (19) 10 ve M.Ö'nün (24) 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.