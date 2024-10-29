Kadıköy'de motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji - Son Dakika
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Kadıköy'de motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji

Kadıköy\'de motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji

CUMHURİYET'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Korteji' düzenlendi.

29.10.2024 17:33
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CUMHURİYET'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Korteji' düzenlendi. Bağdat Caddesi'nden başlayan motosiklet korteji Edirnekapı Şehitliği'ne kadar devam etti. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' nün sat 19.00'da başlaması bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı motosiklet korteji' düzenlendi. Korteje katılanlar Bağdat Caddesi'nden başlayarak kortejle beraber ilerledi.Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen motosikletler Bağdat Caddesi boyunca korna çalarak ilerledi. Caddede yürüyenler ve kortej geçişini izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe alkışlarla destek verdi.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ SAAT 19.00'DA

Diğer yandan, Bağdat Caddesi'nde saat 19.00'da başlayacak 'Cumhuriyet Yürüyüşü' için caddede hazırlıklar başladı. Dev ekranların kurulduğu cadde, Türk bayraklarıyla donatıldı. 7'den 70'e herkes Türk bayraklarıyla saat 19.00'da başlayacak yürüyüşe katılmak için beklemeye başladı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' için saat 17.00 itibariyle cadde trafiğe kapatıldı. Suadiye Işıklar'dan saat 19.00'da başlayacak 'Cumhuriyet Yürüyüşü' nün Göztepe Işıklar'da sona ermesi planlanıyor.

'KUTLAMAYA GELDİK'

Caddedeki kutlamalara Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gelenler Cumhuriyetin 101. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Kutlama için caddeye gelenler arasında tavşanı Lola'yı getiren bir vatandaş ise, "Bugün Lola ile geldik burada en güzel şekilde kutlamak için. Caddebostan'da kutlamaya geldik" dedi. Lola kutlamalar için caddeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji - Son Dakika

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