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Kadıköy'de müzisyeni öldüren sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de müzisyeni öldüren sanığın yargılanması başladı

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldüren sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında müzisyenin kendisine saldırdığını ve kendini savunmak için bıçağı kullandığını iddia etti. Maktulün annesi ise sanığın öldürme kastı olduğunu düşünerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadıköy\'de müzisyeni öldüren sanığın yargılanması başladı
15.12.2023 - 11:29,
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Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Caymaz'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Caymaz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Caymaz, olay günü bankta otururken maktulden müzik çalmasını istediğini anlattı.

Maktul Cihan Aymaz'ın kendisine "Çalmıyorum, var mı bir diyeceğin?" yanıtını vererek bazı kişilerle birlikte bağırmaya başladığını öne süren Caymaz, "Bana, 'Sen kimsin, seni linç ederiz' dediler. Bana doğru gelince, üzerimdeki bıçağı çıkardım. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum. O sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı. Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum." diye konuştu.

Sanık Caymaz, bir soru üzerine hasımları olduğu için üzerinde bıçak taşıdığını iddia etti.

Maktulün annesi Birgül Aymaz ise "Sanık üzerinde bıçak taşıdığı için oğlumu zaten öldürme kastının olduğunu düşünüyorum. Oğlumu bu zamana kadar sanığın öldürmesi için mi büyüttüm? Kamera kayıtlarına göre oğlum geriye doğru kaçarken, sanık öldürmek için ona hamle yapmaya devam ediyor. İstese oğlumun bacağına da bıçağı savurabilirdi. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Cihan Aymaz'ın 2 Mayıs'ta Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı anlatılarak, sanık Mehmet Caymaz'ın da şarkı söylemesini istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği anlatılıyor.

Bunun üzerine yaşanan tartışmada, sanık Caymaz'ın bıçakla yaraladığı Aymaz'ın denize düştüğü belirtilen iddianamede, sudan çıkarılan Cihan Aymaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İddianamede, Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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Kadıköy, Mahkeme, Savunma, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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