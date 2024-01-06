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Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Tolga N'nin hakimlik ifadesine göre, olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini öne sürdü. Şüpheli, araç içinde çocuk olduğunu bilmediğini ve Cumhurbaşkanı'na duyurulmak istediğini belirtti. Tutuklama kararında ise şüphelinin bilinçli olarak hareket ettiği ve olayın sonuçlarından kurtulmak amacıyla bu hal ve tavır içine girdiği değerlendirildi.

Kadıköy\'de öğrenci servis minibüsünü kaçıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
06.01.2024 - 21:43,
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Kadıköy'de öğrenci servis minibüsünü kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin hakimlik ifadesine ulaşıldı.

Şüpheli Tolga N. ifadesinde, olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini öne sürerek, "Olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum." dedi.

En son olaydan 6 gün önce uyuşturucu madde kullandığını söyleyen şüpheli, "Olay günü araç içinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Kendimi Cumhurbaşkanı'na duyurmak istemiştim. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim. Başka bir amacım yoktur. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Çapa'da psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim." ifadesini kullandı.

Tutuklama kararında ise "şüphelinin her ne kadar gaipten sesler duyduğunu ve rahatsızlandığını söylese de sorgusu esnasında bilinçli olarak kendisini bu hal ve tavır içine sokma kastıyla birlikte, işlemiş olduğu olayın sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceğinin değerlendirildiği" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, önce sürücüyü, Göztepe'de de öğrencilerle hostesi indiren ve minibüsü Pendik'te bırakarak kaçan zanlının kimlik ve adresini tespit etmişti.

Şüpheli Tolga N'nin (34), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CİMER müracaatı için gittiği öğrenilirken, burada yapılan üst aramasının ardından götürüldüğü polis merkezinde İstanbul Gasp Büro Amirliğince arandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Kadıköy, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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