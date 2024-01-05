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Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de bir ilkokulun öğrenci servisini kaçıran şüpheli, Pendik'te yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis sürücüsünü araçtan indiren ve öğrencileri indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kadıköy\'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
05.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:53
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Kadıköy'de dün, içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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