Kadıköy'de Opera Konseri ve Sanat Performansı - Son Dakika
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Kadıköy'de Opera Konseri ve Sanat Performansı

Zehra Yıldız Vakfı, 13 Mart'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenliyor, sanat eserleri yaratılacak.

20.02.2025 11:47
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Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 13 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, konserde ünlü operalar, önemli opera şarkıcılarının seslerinin renkleri, karakterleri ve yorumlayacakları roller ile sahneye taşınacak.

Aryalar seslendirilirken eş zamanlı olarak sahnede bir ressam, müziğin ritmine ve notalara eşzamanlı yaklaşarak, renkleri eserlere göre belirleyerek resimler yapacak.

Programda seslendirilecek operalar arasında "Carmen", "Rigoletto", "Cezayirde Bir İtalyan Kızı", "Figaro'nun Düğünü", "Sevil Berberi" ve "Aşk İksiri" ile seçilmiş napolitenler yer alacak.

Solistler soprano "Otilia İpek" ve "Ceren Aydın", Mezzo "Asude Karayavuz", Tenor "Caner Akın", bariton "Nejat Işık Belen" ve bas bariton "Burak Bilgili", piyanoda "Fügen Yiğitgil" ile sahnede performanslarını sergilerken, opera sanatçısı ve ressam "Suat Arıkan" tuvalini fırçasıyla sanatseverler için dolduracak.

Konser esnasında oluşturulan sanat eserleri, etkinlikten hemen sonra Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda seyircilerle buluşacak.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, yurt içi ve dışında sanat hayatında büyük başarılara imza atan, çalışma disiplini, araştırmacılığı ve kişiliğiyle örnek bir sanatçı olan ve genç yaşta 10 Aralık 1997'de hayatını kaybeden "Zehra Yıldız"ın adını ve sanatını, genç yeteneklerin yaşatabilmek amacıyla, önde gelen sanatçılar ve iş insanları ile birlikte 1999 yılında kuruldu.

Bugüne kadar genç opera şarkıcılarına kariyerlerini yönlendirmeleri için çeşitli desteklerde bulunan vakıf, ayrıca pek çok konser ve ustalık sınıfları da düzenledi.

Kaynak: AA

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