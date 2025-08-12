Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Rıhtım Caddesi'nde seyreden 34 TN 1907 plakalı otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Otobüste Yangın Çıktı - Son Dakika
