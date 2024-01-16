Kadıköy\'de park halindeki motosiklet çalındı, şüpheli yakalandı

KADIKÖY'de park halindeki bir motosikleti çalan Emirhan D. (22) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy İçerenköy Mahallesi'nde A.C.Ç.'ye ait motosiklet çalındı. Polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde iki şüphelinin motosikleti, direksiyon kilidini kırdıktan sonra yaya olarak iterek götürdüğü görüldü. Polis yaptığı incelemede olayı gerçekleştiren şüphelilerden Emirhan D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 10 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilen şüpheli Emirhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.