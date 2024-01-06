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Kadıköy'de Servis Minibüsünü Kaçıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Servis Minibüsünü Kaçıran Şahıs Tutuklandı

Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçıran Tolga N., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tolga N., öğrenci servisini Pendik'te bıraktıktan sonra Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy\'de Servis Minibüsünü Kaçıran Şahıs Tutuklandı
06.01.2024 - 00:59,  Güncelleme: 01:01
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KADIKÖY'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçıran Tolga N. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tolga N. öğrenci servisini Pendik'te bıraktıktan sonra Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalış ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınmıştı.

Kadıköy'de önceki gün gerçekleşen olayda, içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçıran Tolga N., aracı Pendik'te bıraktıktan sonra Ankara'ya gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmek isterken Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tolga N. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tolga N. hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kadıköy, Pendik, Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Servis Minibüsünü Kaçıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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