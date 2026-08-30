Kadıköy\'de Seyir Halindeki Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.