Kadıköy'de Tacizciye 4 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kadıköy'de Tacizciye 4 Yıl Hapis

03.07.2025 15:31
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Yabancı uyruklu kadını taciz eden 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır, ilk celsede verilen kararla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ağır getirildi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Sanık Ağır, suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Olay günü ne yaptığına bakıyordum. Yabancı olduğunu bilmiyordum. Yanlış anlaşılmalar oldu, özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, eşinden başka bir şey düşünmediğini kaydetti.

Hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğuna dikkati çekerek, cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi.

Sanık Ağır, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti cezada takdiri indirim de uygulanmadı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf Ziya Ağır'ın, 6 Haziran'da Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müşteki Hyojeong P'nin yanına yaklaşarak, rızası dışında cinsel amaçla fiziki temasta bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, rahatsızlığını ortaya koyan müştekiyi sanığın takip edip, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve fiziki tacizde bulunduğu, müştekinin koşarak izini kaybettirdiği aktarılmıştı.

Sanığın eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle "sarkıntılık" düzeyinde kaldığı belirtilen iddianamede, cinsel saldırı eyleminden hemen önce ve bu esnada bedensel temas içermeyen söz ve davranışlarda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemleri "cinsel taciz" suçunu oluştursa da aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı söz konusu olduğundan sanığın eyleminin bir bütün halinde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu kaydedilmişti.

İddianamede, bilirkişi raporuyla da eylemlerin sabit olduğunun anlaşılması karşısında sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilmişti.

Sanık Ağır'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mahkeme, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Tacizciye 4 Yıl Hapis - Son Dakika

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