Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan araca saldırı görüntülerini inceleyerek olayın Kadıköy'de yaşandığını ve sürücünün İ.B. olduğunu tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı, İ.B. adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada yer alan "araca saldırı" görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, söz konusu olayın Kadıköy'de gerçekleştiği, görüntülerdeki aracın sürücüsünün de İ.B. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İ.B. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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