Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu

KADIKÖY'de polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan şüphelilerden O.E.A. binanın çatısından kaçmak istediği sırada yakalanırken, diğer şüpheli G.S.C. binadan aşağıya atladı. Ekipler, atlarken hafif yaralanan G.S.C.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Toplam 4 kişinin yakalandığı operasyonda, bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 24 Mayıs Pazar günü saat 23.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda O.E.A. ikametin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli G.S.C. (34) ise ikametten aşağı atladıktan sonra hafif şekilde yaralanması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye götürülen G.S.C.'nin dışında adreste bulunan G.K. (36) ile M.A. (41) isimli 2 şüpheli de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 67 adet kenevir ekili saksı, 26 adet büyük saksı, 5 adet kimyasal madde kutusu, 3 adet havalandırma filtresi, 6 adet yansıtıcı filtre, 4 adet LED lamba, fan, 3 adet güç kaynağı ile dirsek boru ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından G.S.C., G.K. ve M.A.'ya adli kontrol hükümleri uygulanırken O.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.