Kadıköy'de Uyuşturucu Ticareti: Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Sancaktepe ve çevresinde yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları kapsamında, O.A'nın (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bulunan bir depoyu kullandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.A. ve M.V.B. gözaltına alındı.

O.A'nın elindeki poşette satışa hazır halde 24 parça uyuşturucu, depoda yapılan aramalarda ise yaklaşık 2 kilogram 144 gram uyuşturucu, bir miktar sentetik hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.V.B. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.