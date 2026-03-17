Kadıköy'de Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Kadıköy'de 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Merdivenköy Mahallesi Üst Çeşme Sokak'ta 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında dairede bulunan bir kadın mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale ederek, mahsur kalan kadını kurtardı.
Dumandan etkilendiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
