Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırının Firari Şüphelisi Teslim Oldu - Son Dakika
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Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırının Firari Şüphelisi Teslim Oldu

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırının firari şüphelisi E.G, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. Olay, Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkta iki şüpheliyle tartışma sonrasında meydana geldi. E.G, polis tarafından gözaltına alındı, bir diğer şüpheli T.T.İ ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 16:18
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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırının firari şüphelisi, savcılığa teslim oldu.

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırının Firari Şüphelisi Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırının Firari Şüphelisi Teslim Oldu - Son Dakika
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