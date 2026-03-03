Kadıköy Meydanı Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy Meydanı Projesi'nin Temeli Atıldı

Kadıköy Meydanı Projesi\'nin Temeli Atıldı
03.03.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi'ni başlattı. Modern, yeşil ve erişilebilir bir meydan yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hayata geçirilecek Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi'nin temeli atıldı.

Meydanda düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, en kısa sürede Kadıköy'ü çok daha çağdaş, erişilebilir ve düzenli bir meydana kavuşturacaklarını söyledi.

Hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a yaraşır bir meydan yapacaklarını aktaran Aslan, proje alanının 1000 araç kapasiteli İSPARK'tan Haydarpaşa'ya kadar uzandığını, Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa mahallelerini de kapsadığını dile getirdi.

Aslan, toplam 154 bin metrekarelik proje alanında 107 bin metrekarelik düzenleme yapılacağını belirterek, "Meydan doğal taşlarla kaplanarak yeni kent mobilyalarıyla güçlendirilecek. Büfeler, çiçekçiler, gazete bayileri kaldırılacak. Bunların yerine yeni meydana uyumlu 1200 metrekarelik yeni bir yapı alanı inşa edilecek. Bu kapsamda meydanda kafe, kitabevi, gazete bayi, Kızılay Kan Merkezi gibi sosyal alanlar ile tuvalet, sergi binası, çözüm merkezi ve zabıta birimleri yer almasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Otobüs ve minibüs duraklarını modernize ederek toplu taşıma araçlarının meydanda neden olduğu düzensizliğe de son vereceklerini aktaran Aslan, Moda'ya giden nostaljik tramvayın da iskeleler ile entegre hale geleceğini kaydetti.

Aslan, Kadıköy Meydanı'nın yaya dostu bir yaklaşımla düzenlenerek yeşil bir kamusal alana dönüşeceğini ve kentin hafızasını yansıtan, nefes alan, herkes için erişilebilir bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

Nuri Aslan, törenden sonra tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından projenin temeline ilk kaldırım taşı yerleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Meydanı, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Meydanı Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:01:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadıköy Meydanı Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.