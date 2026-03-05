Kadıköy Ortaokulu'nda İftar Etkinliği - Son Dakika
Kadıköy Ortaokulu'nda İftar Etkinliği

05.03.2026 10:19
Aydın'da Kadıköy Mahallesi Ortaokulu birliktelik içinde iftar programı düzenledi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bulunan Kadıköy Mahallesi Ortaokulu'nda 'Maarifin Kalbinde İftar Etkinliği' programı düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı programda sınıflarda kurulan sofralarda hep birlikte oruç açıldı.

Okullarda ramazan etkinlikleri sürerken Kadıköy Mahallesi'ndeki ortaokulda gerçekleştirilen iftar programı yoğun katılımla yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler aynı sofrada buluştu. Dua edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftara katılan öğrencilerden Yasin Pehlivan, "Çok mantıklı ve çok güzel bir şey. Her ramazan ayında yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Eva Özer de "Okulun iftar yemeğine davetli olduk. Biz de gelelim dedik. İnşallah güzel geçer" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Hira Nur Gözey, "Allah bütün oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

İftar programına yemek katkısında bulunan Operatör Doktor Muhammet Çağrı Coşkun, "Ramazan paylaştıkça çoğalır diyerek ramazan ayında Kadıköy Ortaokulu'nda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere güzel bir iftar düzenledik. Bugün güzel bir hayır yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.