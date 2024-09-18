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Kadıköy Plak Günleri, 21-22 Eylül'de Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda sanatseverle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren plak dükkanı stant açacak.

Etkinliğin ilk günü "Plak Tarihinde Bir Yolculuk", ikinci gününde ise "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Plak koleksiyoncuları ile müzik müdavimlerini bir araya getirmesi beklenen festival, BaBa ZuLa konseriyle sona erecek.