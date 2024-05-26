Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza giderildi

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Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, arıza dolayısıyla bir süre sefer yapılamayan Kadıköy ile Ayrılık Çeşmesi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildiği belirtildi.

Teknik arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.