 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Arıza giderildikten sonra seferler normale döndü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza
21.12.2023 - 21:27,
Abone Ol

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı, Kadıköy, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza - Son Dakika


21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek

Son Dakika
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09 Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 21:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement