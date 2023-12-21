Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

21:35 • •
Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.
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