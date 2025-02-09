Kadıköy Sahili'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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Kadıköy Sahili'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin, 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

09.02.2025 19:27
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İSTANBUL - KADIKÖY SAHİLİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU: CESEDİN SARIYER'DE KAYBOLAN KARDEŞLERDEN BİRİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Doğan Can CESUR/ - KADIKÖY Sahili'nde öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset Deniz Polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can'a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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