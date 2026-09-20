Kadıköy Suadiye'de sürüklenen 4 kişilik tekne Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

Kadıköy Suadiye'de sürüklenen 4 kişilik tekne Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin kurtarıldığını bildirdi. KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenen tekne Caddebostan Sahili'nde emniyete alındı.
Kadıköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Suadiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Caddebostan Sahili'nde emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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