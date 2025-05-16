Kadıköy ve Pendik'te Cep Telefonu Kapkaççıları Tutuklandı

Kadıköy ve Pendik'te, bazı kişilerin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de M.E.B'nin sokakta beklediği sırada kapkaç yöntemiyle elindeki cep telefonunun alınması, ardından Pendik'teki bir iş yerinden 3 telefonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin M.E.E. Y.Ç. ve B.A. olduklarını belirledi.
Şüpheliler, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çaldıkları telefonlarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.E.E'nin 1, Y.Ç'nin 4, B.A'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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