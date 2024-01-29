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Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla saklandığı bazanın içinde yakalandı - Son Dakika
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Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla saklandığı bazanın içinde yakalandı

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. (32) isimli kadın, saklandığı bazanın içinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı ve belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.C. gözaltına alındı.

29.01.2024 - 23:53,
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KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. (32) isimli kadın, saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde 20 farklı suçtan kaydı bulunup, 'dolandırıcılık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.C. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen eve düzenlenen operasyonda A.C., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine gönderildi. (DHA)

Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla saklandığı bazanın içinde yakalandı
Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın, 10 yıl 9 ay hapis cezasıyla saklandığı bazanın içinde yakalandı - Son Dakika


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