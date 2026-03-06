Kadın Büyükelçilerden Kadınlar Günü Mesajı

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Ankara'da görev yapan kadın büyükelçilerin katılımıyla resepsiyon düzenledi.

Başkentteki Gazeteciler Cemiyeti'nde verilen resepsiyona muhabirler ve diplomatlar katıldı.

DMD Başkanı Duygu Güvenç, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Birlemiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng, BM Mülteci Örgütü Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve Büyükelçi İstem Cırcıroğlu, DMD'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediği resepsiyonda konuşma yaptı.

Güvenç, "Diplomatlar tek bir sözcüğün yerini belirlemek için saatlerini verir. Gazeteciler o sözcüğün taşıdığı anlamı, orada olmayanlara hakikatiyle ulaştırmak için çalışır." ifadesini kullanarak, gazeteciler ve diplomatların "bir nehrin iki yakasında durduğunu" belirtti.

İki tarafın da savaşlarda akan kanın durması için çalıştığını dile getiren Güvenç, "Bugün kameralar arkasında, müzakere masalarında, bilgilendirme odalarında ve bazen hatta koridolarda olan, her cephede bu işi yapan kadınları onurlandırmak için bir araya geldik." dedi.

Dumont ise Fransa'nın "feminist diplomasi" adlı yeni bir strateji izlediğini aktararak, kadınların diplomasideki yerinin arttığını anlattı.

İzledikleri strateji çerçevesinde genç kadın diplomatlara kurumdaki başka kadınlar tarafından rehberlik edildiği bilgisini paylaşan Dumont, daha dengeli bir dünya için erkeklerin de feminist düşünce sistemine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Eşitliğin herkes için bir kazanım olduğunu göstermeliyiz"

Diplomatların gazetecilerden beklentisine ilişkin soruyu cevaplayan Khan da medyanın veri ve kanıtlara bağlı kalması, kadınlara eşit davranması ve pozitif erkek rol modelleri göstermesi çağrısında bulundu.

Khan, "Eşitliğin herkes için bir kazanım olduğunu herkese göstermeliyiz." dedi.

Büyükelçi Kok ise diplomatlar ve gazeteciler arasında bir bağlantı olduğuna işaret ederek, "Hepimiz bilgiye erişmeye çalışıyoruz. Doğru ve kesin bilgiye, kısacası hakikate ulaşmaya yeminliyiz." diye konuştu.

Güven inşasının çok zor, güveni yıkmanın ise çok kolay olduğu değerlendirmesinde bulunan Kok, ne zaman bir diplomat veya gazeteciyle konuşsa bunun bir test niteliği taşıdığını belirtti.

Cicchella da çatışma ortamlarında kadınların özellikle muhatabını tanıma konusundaki diplomatik kabiliyetlerinin etkili olduğunu vurgulayarak, geçmişte diplomasi alanında yönetici pozisyonunda kadınlara çok nadiren rastlandığını söyledi.

Vincent ise görünürlüğün bir kadın diplomat için önem arz ettiğine değinerek, eşitliğin, uğruna mücadele edilerek elde edildiğine dikkati çekti.

Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, çocuk bakımı ve cinsiyet eşitliği gibi konuların çoğunlukla kadınlar tarafından ele alındığı birçok toplantıya katıldığını aktaran Vincent, diyaloğun önemine işaret etti.

Dayanışma vurgusu

Hamalainen de kadın dayanışmasına ve erkeklerin kadınlara desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Biz kadınların birbirimize ihtiyacımız var. Kız kardeşlerimize ve kadın meslektaşlarımıza güvenmeli, onlara hak ettikleri değeri vermeliyiz." dedi.

Ülkesinde diplomatların çoğunun kadın olduğu bilgisini veren Hamalainen, sayısal verilerin yeterli olmadığını, nüfusun yarısı olan kadınların karar alma anlarında da yüzde 50 söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Cırcıroğlu ise Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde mesleğe yeni başlayanlara danışmanlık yaptığını belirterek, bu kişilerin arasında kadınların sayısının arttığına işaret etti.

"Türk diplomasisinde kadınların sayısı bence gurur duyabileceğimiz bir şey." ifadesini kullanan Cırcıroğlu, kadınların Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yüksek kademelerde görev yaptığına dikkati çekti."