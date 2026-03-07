Kadın Çalışan Hakları İçin Güçlendirme Çağrısı - Son Dakika
Kadın Çalışan Hakları İçin Güçlendirme Çağrısı

07.03.2026 12:57
Sendika, kadın emekçilerin haklarını güçlendirmek için düzenlemeler yapılmasını istedi.

(ANKARA) - Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadın çalışanların çalışma hayatındaki haklarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Sendika, özellikle sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan kadın emekçilerin süt izni, gece vardiyası, kreş ve tayin haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, kadın çalışanların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kadın emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sosyal devlet anlayışının gereği olduğu vurgulandı. Türkiye'de kadın çalışanların haklarının uygulanmasında işçiler ile kamu görevlileri arasında önemli farklılıklar bulunduğu belirtilerek, özellikle süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin ve doğum sonrası vardiya uygulamalarında eşitlik sağlanması gerektiği ifade edildi.

"İşçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkı da memurlarla eşitlensin"

Açıklamada, sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan kadınların yoğun ve vardiyalı çalışma düzeni nedeniyle daha hassas düzenlemelere ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Sendika, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının da memurlarla eşitlenmesini talep ederek, doğumdan sonraki ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay ise günlük 1,5 saat süt izni verilmesi gerektiğini bildirdi. Bu düzenlemenin hem anneliğin korunması hem de bebek sağlığının desteklenmesi açısından zorunlu olduğu belirtildi.

"Her türlü tacize karşı 'sıfır tolerans' politikası uygulansın"

Sendika, kadın çalışanların çalışma yaşamında güçlendirilmesi için bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade etti. Buna göre iş yerlerinde çalışanların çocukları için erişilebilir ve nitelikli, 24 saat hizmet veren ücretsiz kreş imkanı sağlanması; iş yerlerinde şiddet, dijital taciz ve mobbing dahil her türlü tacize karşı "sıfır tolerans" politikası uygulanması istendi.

Ayrıca doğum yapan kadın çalışanların gece vardiyasına başlama süresinin en az 24 aya uzatılması ve işçi statüsündeki çalışanlara da aile bütünlüğünün korunması amacıyla becayiş ve tayin hakkı tanınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik gündemde bulunan düzenlemenin annelik ve çocuk sağlığının korunması açısından önemli bir adım olacağı belirtilerek, bu girişimin olumlu bulunduğu kaydedildi.

Sendika açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; emekleriyle hayatın her alanına değer katan tüm kadınların haklarının güçlendiği, eşit ve adil bir çalışma yaşamı diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

