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Kadın Cesedi Kartal Sahil'de Bulundu - Son Dakika
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Kadın Cesedi Kartal Sahil'de Bulundu

Kartal Sahil'de iskeleyle kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Sezen Alkan'a ait olduğu belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadın Cesedi Kartal Sahil\'de Bulundu
28.12.2023 - 19:25,
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? KARTAL Sahil'de iskeleyle kayalıklar arasında kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin Sezen Alkan'a ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; sahilde yürüyüş yapanlar, iskeleyle kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.Vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.İskeleyle kayalıklar arasında bulunan ceset dalgıçların çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde cesedin 45 yaşındaki Sezen Alkan'a ait olduğu belirlendi. Sezen Alkan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Olaylar, Güvenlik, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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