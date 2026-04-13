Kadın Girişimci Süs Bitkileri İle Büyüdü

Samsun'un Bafra ilçesinde ev hanımıyken Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle süs bitkileri serası kuran Filiz Köksal, iki yılda işini büyüterek hem Türkiye'nin birçok iline ürün göndermeye başladı hem de mahalledeki kadınlara istihdam sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lengerli Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Köksal, belediyenin üreticilere yönelik destek programından yararlanarak kurduğu serada mevsimlik süs ve salon bitkileri ile peyzaj ürünleri ve çilek fidesi üretiyor.

Büyükşehir Belediyesince sağlanan destekle 2024 yılında üretime başlayan serada yaklaşık 30 çeşit ürün yetiştiriliyor.

İki yılda iş hacmini büyüten Köksal, aylık ortalama 100 bin lira gelir sağlayan işletmenin sahibi oldu.

"Bugüne kadar 30 bin adedi aşkın üretim yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filiz Köksal, ev hanımıyken üretime adım attığını belirterek, "Bir dönüm sera ile başladık. Büyükşehir Belediyemiz hem seramızı kurdu hem de bize toprak ve malzeme desteği sağladı. 30 çeşit dış mekan çiçeği var. Çilek fidelerimiz var. Anaç üzerine yetiştirdiğimiz çiçekleri fide olarak da üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine üretim yapıyoruz. Hemen hemen her ilden talep var. Bugüne kadar 30 bin adedi aşkın üretim yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesine bize sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman üretme arzusunun olduğunu ve çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

"Bu desteği görünce hemen başvurduk. Çok güzel imkanlar sağladı bize Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ev hanımlığından iş hayatına başladım. Benimle birlikte başka kadınlar da iş imkanı buldu. Mahallemizdeki kadınlara da istihdam sunuyoruz. Başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum ama imkan verildiğinde kadınların başaramayacağı bir şey yok. Büyükşehir ile başardım.

Kendi işinin patronu olmak gurur verici. Büyükşehir Belediyesinin, devletimizin çok güzel destekleri, teşvikleri var. Yeter ki insanımız üretmek istesin."