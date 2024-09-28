Kadın Girişimcilere Temiz Teknoloji Desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimciler ödüllerini yıl sonunda alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaş olarak yer aldığı, yürütücüsü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) olan, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği ile yürütülen GCIP ve "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme" modülü çerçevesinde eğitimler verilerek kadın girişimcilerin projeleri destekleniyor.

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında, kadın girişimcilerin temiz teknoloji alanındaki fikirlerinin desteklenmesi ve ileriye taşıması için başlatılan proje başvurularını içeren yarışma kapsamında, programa kabul edilen 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer alıyor.

Programa kabul edilen 23 kadın girişimcinin ulusal akademi etkinliğinde sunulan eğitimleri ve kendilerine atanan mentörleri ile çalışmaları devam ediyor.

Hızlandırıcı program kapsamında eğitimlerin tamamlanmasıyla temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde eden kadın girişimcilere "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci", "Genç Kadın Girişimci" olmak üzere 4 kategoride destek sağlanacak.

Başarılı olan kadın girişimciler, yıl sonunda düzenlenecek törende ödüllerini alacak.