Kadın Girişimciliğine Destek Projesi Tanıtıldı
13.05.2026 18:24
ABB, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artıracak projeyi tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hazırlanan "Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen projeyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor.

ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Maryse Guimond, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe, ABB Başkanı Mansur Yavaş, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yavaş, Ankara'da kadınların kent yaşamına eşit, güvenli ve güçlü şekilde katılabilmesi amacıyla 2019'dan bu yana çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Projenin sadece bir istihdam projesi olmadığını belirten Yavaş, "Aynı zamanda bir eşitlik projesidir, adalet projesidir. Bu proje kadınların kendi hayatı üzerinde daha güçlü söz sahibi olabilmesi projesidir." ifadesini kullandı.

Yavaş, Türkiye'de kadınların çalışma hayatındaki yerinin yüzde 37'lerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şu demektir, milyonlarca kadın bilgiye, yeteneğe ve çalışma isteğine sahip olduğu halde bu fırsata ulaşamıyor. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak şuna inanıyoruz, kadınların olmadığı bir kalkınma mümkün değildir. Kadın emeğinin görünmediği ekonomi asla güçlü olamaz. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların yaşamını kolaylaştıracak, onları güçlendirecek sosyal politikaları bir tercih değil, temel sorumluluk olarak gördük. Bu proje kapsamında da yüzlerce kadının eğitim almasını, istihdama katılmasını ve girişimcilik yolculuğunda desteklemesini hedefliyoruz. Kadınların yalnızca iş bulmasını değil, iş hayatında kalıcı olmasını diliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Guimond ise, "Bu programa adım atan kadınlar, bugünlerini ellerindeki imkanlarla kurmaya çalışacak. Avrupa Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği ile birlikte bizim görevimiz ise onların elindeki araçları güçlendirmek, çevrelerindeki kurumları daha erişilebilir ve daha duyarlı hale getirmek, proje sürelerine ve fon döngülerine dirençli, kalıcı bir yapı inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında kentte kadınlara yönelik girişimcilik merkezi kurulacak, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik eğitimler, güçlenme programları ve girişimcilik destekleri verilecek.

Kaynak: AA

